Путин о сохранности продовольственного эмбарго: "будем тянуть как можно дольше"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с активом «Общероссийского народного фронта».

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«На ушко могу шепнуть: будем тянуть как можно дольше», - отметил Путин, отвечая на просьбу российских производителей не отменять продемабрго на страны ЕС, США и Украину.

По его словам, Россия воспользовалась антироссийскими санкциями для того, чтобы ввести ограничения на поставки продовольствия на российский рынок, тем самым создав условия для производства сельхозпродукции внутри страны.

Путин подчеркнул, что производители заинтересованы в том, чтобы эта ситуация продлилась как можно дольше, и потребитель заинтересован в получении товаров хорошего качества по наименьшей цене, а для этого нужна конкуренция.

Российский президент признал, что на первом этапе эмбарго на продовольствие привело к росту цен на внутреннем рынке.

Справка УНИАН: летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики через действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа того же года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и на особых условиях» - на Украину, вступившее в силу 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент России подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.