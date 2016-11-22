Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для банков и их клиентов

Национальный банк Украины продолжает постепенно смягчать временные ограничения на валютном рынке, введенные в 2014-2015 годы для стабилизации гривни, и с 23 ноября ослабил ряд ограничений для банков и их клиентов.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №402, вступающее в силу с 23 ноября и действующее до окончания действия антикризисного постановления №386, или до 15 декабря включительно.

Как отмечается в документе, Нацбанк разрешил банкам осуществлять на фондовых биржах собственные операции с производными финансовыми инструментами (деривативами), базовым активом которых является иностранная валюта или ее курс. По мнению НБУ, это расширит перечень доступных операций с иностранной валютой, позволит хеджировать валютные риски снизит давление на межбанковский валютный рынок.

Также регулятор разрешил банкам-участникам международных платежных систем покупать и перечислять инвалюту на основании индивидуальных лицензий НБУ для размещения гарантийного депозита в валюте на счетах международных платежных систем за пределами Украины. Как отметил регулятор, сегодня юридические лица могут покупать и перечислять на основании индивидуальной лицензии валюту на сумму в эквиваленте не более 50 тысяч долларов США в течение календарного месяца, и благодаря нововведениям банки смогут выполнять свои обязательства перед международными платежными системами и обеспечивать проведение расчетов клиентов с использованием платежных карт VISA и MasterCard.

Кроме того, НБУ установил единый для всех банков срок приведения общей длинной открытой валютной позиции в соответствие с установленным лимитом. До сих пор банкам на это предоставлялся 1 год, в течение которого нужно было реализовать согласованный с регулятором план мероприятий по устранению превышения лимита. Сейчас банки получат возможность реализовывать такой план мероприятий до 1 января 2019 года.

Помимо этого, Нацбанк расширил возможности для клиентов банков-резидентов покупать валюту на межбанковском рынке. Сегодня они могут проводить такие операции только при условии, что остаток собственных средств в валюте ниже 25 тысяч долларов США в эквиваленте, однако регулятор расширил перечень исключений, которые не учитываются в этом остатке. В частности, при его расчете во внимание не будут приниматься средства, которые еще есть на счету клиента, но будут использоваться в день покупки валюты для проведения платежей на основании поручений, не требующих включения в соответствующие реестры. Также в остатки не будут включены средства, которые вместе с купленной валютой будут использованы для выполнения обязательств по импорту товаров.

"Эти ослабления не помешают положительным тенденциям на валютном рынке, которые в целом, за исключением краткосрочных периодов турбулентности, наблюдаются с конца сентября благодаря благоприятным внешнеэкономическим условиям", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

В настоящее время на рынке продолжают действовать лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы в эквиваленте 250 тысяч гривень на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 12 тысяч гривень в день, а также обязательная продажа 65% валютной выручки экспортерами и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Сегодня, 22 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 15-00 установились на уровне 25,59/25,64 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.