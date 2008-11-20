В 2009 году ожидается спад промпроизводства в 6% - эксперт

В 2009 году снижение объемов промышленного производства продолжится и по итогам года можно ожидать спад на уровне 6% против показателя 2008 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

«Мы прогнозируем, что ухудшение, которое началось в четвертом квартале 2008 года, будет продолжаться, то есть мы прогнозируем в следующем году спад промышленности в 6%», - сказал эксперт

По его словам, снижение объемов производства будет наблюдаться практически во всех отраслях, при этом наибольшее снижение ожидается в металлургии.

«Падать будет почти все, но конечно, как и в этом году, основной спад будет наблюдаться в металлургии. Спад на уровне 15%», - отметил И.ГАЗИЗУЛЛИН.

Он считает, что улучшения ситуации в ближайшей перспективе ожидать не стоит, так как предпосылок для роста спроса на промпродукцию сегодня нет.

«Мы не ожидаем, что мировой спрос существенно вырастет, потому что мы видим в этом году сокращение мирового строительства, падение в автопроме, и думаем, что все эти тенденции будут сохраняться и в 2009 году», - сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

Он отметил, что своего рода индикатором восстановления роста в промышленности является металлургия, так как «если что-то будет хорошо, то металлургия первая отреагирует». Однако, по его мнению, пока можно говорить лишь о том, что, как минимум, до конца 2009 года спрос на металлопродукцию будет очень низким.

«В принципе мы ожидаем, что спрос и в 2010, и в 2011 будет слабым, но, наверно, уже какой-то фоновый рост будет в 2010 году, и небольшой в 2011 году. Мы считаем, что мировая экономика действительно вошла в рецессию, возможно, рано еще говорить о депрессии, но 2009 и 2010 годы будут очень слабыми в части спроса на металлы, и вообще на сырье», - сообщил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в октябре 2008 года, по сравнению с октябрем 2007 года, составил 19,8%, в январе-октябре т.г. против аналогичного периода 2007 года зафиксирован рост на уровне 2,2%. При этом в октябре 2008 года против сентября 2008 года зафиксирован спад на уровне 7,6%.

Рост промышленного производства в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года составил 11%.