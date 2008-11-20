Правительство ожидает от НБУ снижения учетной ставки до 8%

Правительство ожидает от Национального банка Украины снижения учетной ставки до 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с губернаторами, посвященном вопросу выполнения бюджета 2008 года.

«Мы говорим сегодня о том, что с 12% НБУ будет рассматривать снижение учетной ставки до 8%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что в результате коммерческие банки также смогут снизить ставки по кредитам.

«Если это будет под пролонгацию кредитов для строительства, я хотела бы, чтоб мы также знали, что здесь может быть специальная политика, которая будет скоординирована между Нацбанком и коммерческими банками. Но от вас (от губернаторов) необходим сбор этой информации (о предприятиях, которые нуждаются в пролонгации кредитов, и о банках, которые будут это делать - УНИАН) и контроль проведения этого пролонгирования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она отметила, что министр строительства и регионального развития будет лично отвечать за то, чтобы строительные компании получили необходимое продление кредитов.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ) с 30 апреля 2008 года повысил учетную ставку с 10% до 12% годовых. Нацбанк пояснил свое решение противостоянием инфляции.

В сентябре 2004 г. размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 г. размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%. С 1 января 2008 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 8% до 10%.