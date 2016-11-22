Гривня укрепилась на межбанке до 25,67 за доллар

Во вторник, 22 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,62/25,67 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2212/27,2641 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6589 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 528 сделок на сумму 283,38 миллиона долларов.