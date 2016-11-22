Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,65 за доллар
Официальный курс НБУ на 23 ноября: 100 USD – 2565,8938 гривни; 100 EUR – 2724,2094 гривни; 10 RUR – 4,0326 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2565,8938 (22 ноября – 2578,3819)
100 EUR – 2724,2094 (22 ноября – 2741,0778)
10 RUR – 4,0326 (22 ноября – 4,0063)
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Как сообщал УНИАН, 22 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,62/25,67 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2212/27,2641 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6589 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 528 сделок на сумму 283,38 миллиона долларов.