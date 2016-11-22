В Одесской области закрыли две незаконные АЗС

Работники Управления защиты экономики в Одесской области во время оперативно-профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной ситуации в сфере экономической деятельности, обнаружили автогазозаправочные пункты, на которых газ продавали без наличия разрешительных документов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в области.

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Полицейские установили, что соответствующая хозяйственная деятельность осуществляется на двух АЗС Одесской области на трассах «Одесса-Киев» и «Одесса-Кишинев» (в районе села Степное Раздельнянского района). Как выяснилось, физическое лицо-предприниматель, от имени которого осуществлялась незаконная деятельность, на самом деле прекратил функционирование еще в апреле этого года.

По этим фактам открыты производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в главке, 21 ноября на выполнение постановления следственного судьи Беляевского районного суда Одесской области, полицейские демонтировали оборудование общей стоимостью 500 тыс. грн и изъяли емкости, в которых находится сжиженный газ.