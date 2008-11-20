Ющенко критически оценил валютный курс на межбанке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критически оценивает ситуацию с валютным курсом на межбанковском и наличном рынках.

Об этом глава государства сказал сегодня во время совещания с представителями ведущих коммерческих банков, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В.ЮЩЕНКО также указал на несбалансированность предложения и спроса на безналичном рынке. «Мы никогда не справимся со спросом доллара, если мы не справимся с предложением гривни. В этой цифре меня тревожит одно: если эта ликвидность накачана Нацбанком, мы никогда не справимся и не выиграем те соревнования, которые у нас есть на валютном рынке», - сказал Президент.

Вместе с тем глава государства отметил тенденции к стабилизации банковской системы. «В целом есть тенденции, которые можно отнести к позитивным», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он выразил удовлетворение тем, что предварительные договоренности, и в частности, о поддержке ликвидности банковской системы, выполняются, в результате чего существующие финансовые проблемы становятся менее острыми. В то же время Президент сказал, что неудовлетворен еще многими тенденциями, которые проявляются на банковском рынке.

Глава государства предложил банкирам во время сегодняшнего совещания обсудить пять тем: ситуация с ликвидностью банковской системы; ситуация на валютном рынке; активные операции банков; доверие граждан к банковской системе (в первую очередь динамика депозитных операций); ситуация с капиталом банков.

Отдельно В.ЮЩЕНКО предложил обсудить вопрос внешнего торгового баланса.