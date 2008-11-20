Мировые фондовые рынки демонстрируют повальное падение. Волна снижений началась с США. Накануне руководители трех крупнейших автопроизводителей страны - Ford, General Motors и Chrysler - попросили Конгресс выделить им 25 млрд. долларов в виде займа. В противном случае этим коропорациям грозит банкротство, заявили их боссы, что будет иметь тяжелейшие последствия для экономики США, так как данные компании обеспечивают работой 3 млн. человек и производят 4% ВВП страны.

Угроза краха американского автопрома усилила пессимизм инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. Как следствие, фондовый рынок США упал 19 ноября до минимального уровня с 2003 года. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) в среду понизила прогноз экономического роста на 2008 год и допустила вероятность сокращения ВВП на 0,2% в следующем году.

На таком новостном фоне индекс Dow Jones industrial average упал в среду на 5,07% - до 7.997,28 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 рухнул на 6,12% - до 806,58 пункта. Индекс Nasdaq Composite обвалился на 6,53% - до 1.386,42 пункта.

Вслед за США рухнул японский рынок. Индекс Nikkei по итогам торгов четверга упал на 6,9% - до 7703,04 пункта.

Лидерами падения оказались компании-экспортеры, на фоне укрепления иены к доллару. Значительно снизились и котировки японских автокомпаний из-за проблем, возникших у их американских коллег. Упали также цены на акции производителей электроники, зависящих от экспорта своей продукции в США. Не обошло снижение и бумаги финансового сектора.

Паника продолжилась сегодня на российском рынке, который показал значительное падение котировок на открытие торгов. В результате торги на ММВБ пришлось приостановить с 11:05 мск на один час, что стало обычной практикой на российских фондовых биржах в последнее время.

После возобновления торгов индекс ММВБ продолжил падение. К 14:21 мск он рухнул уже на 8,01% - до 513,44 пункта.

В свою очередь, торги на фондовой бирже РТС были приостановлены с 13:35 мск также на один час. К моменту приостановки торгов индекс РТС снизился на 7,31% - до 561,57 пункта.

Фондовые рынки Европы не стали сегодня исключением и открылись падением. Лидерами снижения стали акции банков и сырьевых компаний на фоне падения цен на нефть и металлы.

Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 к 10:42 по киевскому времени рухнул на 2,95% до 788,06 пункта. Британский фондовый индекс FTSE 100 обвалился на 1,98%, немецкий DAX - на 3,18%, французский CAC 40 - на 3,19%.

На европейские банки оказало негативное влияние рекордное падение котировок Citigroup Inc накануне. Игроки рынка не уверены в хороших перспективах компании.

Украинский рынок сегодня также снижается. На ПФТС отмечено падение котировок практически всех компаний. Так, к 13:01 по киевскому времени котировки «Укрсоцбанка» снизились на 7,3%, «Райффайзен Банка Аваль» - на 2%, Енакиевского метзавода - на 3,4%, «Азовстали» - на 1,5%, «Захидэнерго» - на 1%.

Исключением стали акции «Укрнафты». Котировки компании к 13:01 выросли на 1,6% на фоне корпоративных новостей.