Девальвация гривни эффективнее повышения пошлин на импорт - Astrum

Девальвация гривни в нынешних условиях была бы более эффективна, чем повышение пошлин на ряд импортных товаров. Такой комментарий содержится в обзоре компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент».

Аналитики компании отмечают, что валютные риски для Украины будут сохраняться, в первую очередь, за счет угрозы образования большого негативного сальдо платежного баланса.

В данный момент правительство предпринимает усилия по поиску альтернативных девальвации путей снижения негативного сальдо по текущим операциям. При этом, основным инструментом стало не монетарное и валютное регулирование, а фискальное. По словам аналитиков, речь идет о зарегистрированном в ВРУ законопроекте "О внесении изменений в Закон `О таможенном тарифе` (№3379) с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в условиях мирового финансового кризиса". Документ предусматривает введение временной надбавки к действующим импортным тарифам в размере 12% на продукты питания из мяса, рыбы, моллюсков, ракообразных, алкогольные и безалкогольные напитки, одежду, автомобили и ряд других товаров.

Аналитики «Astrum Инвестиционный Менеджмент» отмечают, что закон, несомненно, будет так или иначе способствовать уменьшению импорта и значение его оценивается скорее позитивно. С другой стороны, рост цен на импортные товары будет способствовать росту инфляции.

Аналитики также обращают внимание, что закон достаточно спорен с точки зрения нормативной базы ВТО. Даже несмотря на формальное право Украины поднять пошлины, исходя из обстоятельств, не исключена ответная реакция со стороны основных торговых партнеров, которые также испытывают трудности с внутренним потреблением, отмечается в обзоре.

Введение пошлин, отмечают аналитики, также противоречит решениям большой двадцатки, страны-члены которой отвергли тарифное регулирование как инструмент защиты внутреннего рынка в условиях кризиса. Кроме того, закон не позволяет решить всего спектра проблем – девальвация гривни в данных условиях была бы более эффективна, считают в «Astrum». Основным сдерживающим фактором сейчас будет опасность резкой девальвации для банковской системы, в то же время плавная девальвация остается неизбежной.