Госбюджет-2008 будет перевыполнен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала уверенность в том, что по итогам 2008 года Государственный бюджет Украины будет перевыполнен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе совещания с руководством региональных органов исполнительной власти и городскими председателями по вопросам выполнения Госбюджета-2008.

“Несмотря на мировой кризис, в этом году Государственный бюджет будет перевыполнен, что позволит провести все расходы, которые запланированы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что сегодня наблюдается перевыполнение по сбору основных налогов.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что бюджет-2008 будет перевыполнен “по инерции”, благодаря позитивной динамики экономического развития первой половины 2008 года.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что 2009 год будет очень трудным в части наполнения Государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного казначейства Украины, в общий фонд Государственного бюджета в январе-октябре 2008 г. поступило 150 млрд. грн., что на 153,8%, или на 52,4 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины, плановые показатели за 10 месяцев 2008 г. перевыполнены на 6,5%, дополнительно в бюджет поступило почти 9,1 млрд. грн.

В течение октября т.г. в общий фонд госбюджета поступило 15,6 млрд. грн. доходов, что составляет 145,8% к соответствующему показателю 2007 г. Плановый показатель октября 2008 г. перевыполнен на 0,4%.

Изменениями в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которые были приняты в сентябре и вступили в действие в октябре 2008 г., увеличен годовой план доходной части бюджета на 1,8 млрд. грн.

В целом, за 10 месяцев в 2008 г. Государственной таможенной службой мобилизовано 77 млрд. грн., что составляет 122% плановых поступлений. По сравнению с январем-октябрем 2007 г. поступило на 37,7 млрд. грн. больше.

По результатам 10 месяцев поступления от Государственной налоговой администрации Украины в общий фонд госбюджета (без учета возмещения НДС) составляют 89,2 млрд. грн., или 103,7% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 23 млрд. грн.

За 10 месяцев 2008 г. возмещен налог на добавочную стоимость на сумму 28,1 млрд. грн. (140,2% к плану), что на 12,9 млрд. грн. больше, чем возмещено за аналогичный период прошлого года. В течение октября возмещен НДС на сумму 2,7 млрд. грн., что составляет 162,5%, или на 1 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выполнение плана по сбору основных налогов составило: налог на прибыль – 123,1% (поступило 32,9 млрд. грн.); НДС с ввезенных на территорию Украины товаров – 123,4% (поступило 69,2 млрд. грн.); рентная плата – 111,9% (поступило 7,9 млрд. грн.); плата ввозной пошлины – 119,4% (поступило 6,8 млрд. грн.).