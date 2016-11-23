Новая инициатива ЕС по безопасности онлайн-покупок вызвала критику со стороны крупнейших платежных систем

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Согласно планам Европейской службы банковского надзора, направленным на борьбу с мошенничеством, покупатели будут обязаны вводить пароль или специальный код при совершении транзакций на сумму, превышающую 10 евро.

Как заявляет регулятор, он пытается найти баланс между удобством и безопасностью.

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Однако платежная система Visa полагает, что внедрение этих планов грозит катастрофой. Свою озабоченность выразили также банки и онлайн-ритейлеры. Они предупреждают, что покупателям предстоит столкнуться с серьезными перебоями, особенно в напряженные периоды, например, в "черную пятницу" - ежегодный день грандиозных распродаж.

Как полагают эксперты, инициатива Евросоюза сделает невозможными популярные среди пользователей покупки "в один клик", а также автоматические платежи через мобильные приложения на суммы, превышающие 10 евро.

Visa предупредила о серьезных сбоях в результате блокирования режима экспресс-оплаты, на который, по ее данным, сейчас приходится половина всех онлайн-продаж в Европе.

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Самый сильный удар европейского регулятора будет нанесен по Британии, поскольку онлайн-шоппинг здесь наиболее развит среди всех европейских стран, и электронная торговля оказывает ощутимый вклад в экономический рост, говорится в заявлении компании.

"Обычно мы не занимаем столь решительной позиции в вопросах регулирования", - сказал Би-би-си руководитель подразделения Visa по Соединенному Королевству и Ирландии Кевин Дженкинс.

"Но именно в этом конкретном случае мы со всей убежденностью полагаем, что риски принятия скоропалительных мер, способных отбросить нас назад на 10 или 15 лет, являются катастрофическими", - пояснил Дженкинс.

А начальник отдела рисков Visa в Европе Питер Бейли заявил об отсутствии каких-либо доказательств того, что связанная с неудобствами мера хоть сколь-нибудь поможет в борьбе с мошенничеством.

С критикой новой меры выступила также Mastercard, заявившая, что чрезмерно регламентированный подход к методам борьбы с мошенничеством ставит под угрозу достижение главных целей регулятора.

В свою очередь, платежная система Paypal в своем отзыве на проект написала, что недружественные по отношению к пользователю проверки безопасности негативно скажутся практически на каждом электронном платеже, вне зависимости от реальной степени угрозы.

В настоящий момент проект находится в стадии обсуждения и в случае его принятия вступит в силу в течение 2018 года, за несколько месяцев до ожидаемого выхода Британии из Евросоюза.