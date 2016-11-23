Украина передала заявку на присоединение с 1 января к европейскому Плану противодействия налоговым спекуляциям

Украина с 1 января 2017 году планирует присоединиться к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, письмо с соответствующим предложением министр Александр Данилюк передал генеральному секретарю ОЭСР Хосе Анхелю Гуррии Тревиньо.

"Сегодня многие страны сталкиваются с проблемами уплаты налогов только потому, что принципы национального и международного налогообложения не соответствуют друг другу. В частности, современные правила позволяют бизнесу спекулировать налоговыми ставками, режимами и статусами. Поэтому ОЭСР и разработала рекомендации по противодействию уклонению от уплаты налогов", - пояснили в Минфине.

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Рекомендации содержат 15 шагов, в числе которых усовершенствование правил трансфертного ценообразования, противодействие уклонению от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение контролируемых иностранных компаний, обмен информацией.

"План BEPS – это единые правила, позволяющие бороться со спекуляциями и создавать единые условия для всех игроков. Присоединение Украины к этому плану является положительным сигналом для инвесторов", – отметили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, помимо Плана по противодействию налоговым спекуляциям Украина также планирует присоединиться к инвестиционному комитету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что позволит украинскому бизнесу общаться с потенциальными инвесторами напрямую.