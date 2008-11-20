В АБ «Таврика» кредитуют жилье под 18% в гривне

Несмотря на ситуацию, которая сложилась на рынке, банк "Таврика" продолжает кредитование жилья для физических лиц от застройщиков - партнеров банка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня мы предоставляем кредит на покупку жилья под 18% в гривне, с начальным взносом в размере 30% от стоимости объекта недвижимости», - рассказывают в пресс-службе АБ "Таврика".

Условия по кредитованию ипотеки не изменились. Заемщику, во время подписания договора четко сообщают обо всех платежах - обязательных и возможных, на период действия кредитного договора.

«Несмотря на постоянные изменения в политической и экономической ситуации, банк «Таврика» придерживается избранного курса и не изменяет условия», - отмечают в пресс-службе АБ "Таврика".

Так, с 1 ноября 2008 года по 31 декабря 2008 года, в рамках совместной акции с трестом «ЮЗТС» («Югозаптрансстрой»), клиентам предоставляются скидки на 25% на 75 квартир на объектах треста «ЮЗТС», в Киеве по ул. Щорса (2 секции), бул. Дружбы Народов (3 секции), ул. Соломенская, и на таун-хаузы в коттеджном городке «Ясные Зори» (г. Ирпень).

*** АБ «Таврика» создан в 1991 г. и на сегодня входит в третью группу НБУ. По состоянию на 01.11.2008 г. чистые активы банка составили 1 742,31 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 1 655,31 млн. грн., чистая прибыль - 8,75 млн. грн. Банк представлен 39-ю структурными подразделениями во всех областях Украины. Уставный капитал АБ «Таврика» составляет 120 млн. грн.