Боязнь рецессии набирает обороты - «Проспект Инвестментс»

Страхи инвесторов относительно рецессии мировой экономики и ее последствий набирают обороты, считает аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «усиление напряженности в финансовом секторе, рост недоверия и риски дальнейшего усугубления ситуации в экономике приводит просто к панике, как в Украине, так и в других странах».

Как отметила аналитик, сегодня в самом начале торгов на украинском фондовом рынке наблюдалось снижение стоимости ряда акций вслед за падением торговых площадок США, Азии и Европы. Лидером падения стали акции «Укрсоцбанка», которые упали на 7%.

Е.ЕВДОЧЕНКО напомнила, что накануне фондовые индексы США рухнули на 7% на фоне опасения относительно будущего американских автомобильных компаний, которые обратились к Конгрессу с просьбой о помощи. Кроме того, добавила она, вчера вышли негативные данные по макроэкономике: индекс потребительских цен в октябре в США снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным снижением с 1947 года.

Аналитик также отметила, что на этой неделе были опубликованы данные по ВВП Японии, показавшие, что экономика страны уже вступила в фазу рецессии. Помимо этого, в стране наблюдается резкий рост дефицита торгового баланса – ожидается, что положительное сальдо внешней торговли в Японии уменьшится в октябре на 89,5%, сообщила Е. ЕВДОЧЕНКО. В итоге индекс Nikkei 225 упал на 6,89%, напомнила она.

По словам аналитика, в Европе в настоящее время происходит снижение по всему спектру бумаг. Она отметила, что ни один из 38 секторов, входящих в индекс FTSE urofirst 300, не демонстрирует позитивной динамики, и сегодня он упал до минимума за 5,5 лет. К 14:00 ведущие европейские индексы снизились: FTSE на 1,9%, CAC 40 на 2,96%, DAX на 2,45%, сообщила аналитик.