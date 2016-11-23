ПриватБанк расширил сотрудничество с Viber

ПриватБанк стал первым украинским банком и одним из первых банков мира, который представил клиентам платежный сервис с использованием возможностей коммерческих паблик-чатов Viber. Теперь пользователи мессенджера смогут прямо в Viber пополнять счета мобильных телефонов с помощью бота Приват24, без необходимости запускать приложения и вводить номера карт.

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Кроме того, с помощью официального Viber-аккаунта ПриватБанка пользователи мессенджера смогут получать информацию об услугах и новостях банка, находить ближайшие точки обслуживания, напрямую общаться со службой онлайн-поддержки банка.

"Первые коммуникации банка с нашими клиентами в сотрудничестве с Viber мы наладили еще в 2013 году, теперь возможности мессенджера для общения с потребителями стали глобальной платформой, доступной любому бизнесу, – говорит маркетинг-директор ПриватБанка Сергей Даниленко. – Наши клиенты с удовольствием общаются с банком через мессенджер, а простые и удобные инструменты, разработанные банком, позволят создавать своих ботов любой компании или предпринимателю, расширяя границы общения с клиентами".

Чтобы воспользоваться возможностями Приват24 в Viber, нужно выбрать в поиске и подключиться к паблик-чату Приват24, затем в свойствах чата нажать кнопку "Диалог" и пройти несложную процедуру авторизации. Кроме возможностей пополнения телефонов, паблик-чат Приват24 позволит получать информацию о балансе своих карт и актуальную информацию по курсам валют.