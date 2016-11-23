Кабмин планирует отменить около 360 регуляторных актов в рамках процесса дерегуляции - Гройсман

Кабинет министров Украины планирует на сегодняшнем заседании отменить порядка 360 регулярных актов - постановлений и решений, которые тормозят процесс дерегуляции экономики и улучшения делового климата в стране.

Об этом, открывая заседание правительства, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня отменим 360 различных постановлений и нормативных актов. За один раз", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что в приоритете работы украинского правительства - смена системы госуправления, борьба с коррупцией, эффективная система правосудия, дерегуляция, масштабная приватизация, а также налоговая реформа, целью которой будет формирование наиболее благоприятного для бизнеса налогового законодательства и процедур.