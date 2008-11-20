Peugeot Citroen планирует сокращение персонала

Французская автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroen планирует сократить 2 тыс. 700 работников из-за кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сообщение об этом содержится на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, 2 декабря должно состояться заседание Центрального рабочего совета компании, в ходе которого планируется рассмотреть возможность сокращения штата компании, в первую очередь за счет добровольного ухода из компании тех, кто уже должен был выйти на пенсию по возрасту, кто собирался создать собственный бизнес и тому подобное. Сокращение должно коснуться рабочих, офисного персонала, техников, инженеров.

PSA Peugeot Citroen предусматривает также возможность временного закрытия ряда своих заводов.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября группа Renault также сообщила о том, что 5 заводов во Франции и в Европе будут временно останавливаться, а 17 ноября генеральный директор группы Renault Патрик ПЕЛАТА заявил, что в 4-м квартале производство автомобилей будет снижено на 25% по сравнению с третьим кварталом.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в октябре продажи новых автомобилей в Европе снизились на 14,5% по сравнению с сентябрем.