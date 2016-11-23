Гривня на межбанке укрепилась на 7 копеек - до 25,60 за доллар
13:02, 23 ноября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2212/27,2641 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В среду, 23 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,56/25,60 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2212/27,2641 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4027 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5940 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 110 сделок на сумму 64,5 миллиона долларов.
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