Медведев хочет взыскать долг Украины за газ

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО "Газпром" взыскать с Украины ее долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл.

"С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ, передает РИА "Новости".

В свою очередь, А.МИЛЛЕР сообщил президенту, что украинский газовый долг оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что в преддверии Нового года ситуация в мире "не самая простая".

Он уточнил, что имеет в виду текущую ситуацию с ценой на нефть и общую финансовую и экономическую ситуацию в мире и, соответственно, последствия этой ситуации в нашей стране.

"Я обратил внимание, что наши украинские партнеры должны нам более 2,4 млрд. дол. Это большие деньги для любого государства и любой компании, в том числе и "Газпрома", - подчеркнул он.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что во время приезда в Москву украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО была достигнута договоренность, что "эти деньги будут возмещены в установленном порядке".

В связи с этим президент РФ и обратился к А.МИЛЛЕРУ с вопросом, как обстоят дела с договором на следующий год и предложил "доложить, где деньги".

"Сумма задолженности - астрономическая, и ваш вопрос, где деньги, абсолютно уместен. Мы не видим никакого прогресса в отношениях с украинской стороной, и у нас нет уверенности, что деньги увидим", - сказал А.МИЛЛЕР.

В связи с этим Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что тогда надо предпринять все меры воздействия, которые существуют в рамках наших отношений - договорные и административные.

Именно об этом, подчеркнул президент, была договоренность, достигнутая некоторое время назад, во время посещения России премьером Украины. Это часть пакета соглашений.

Как сообщал УНИАН, 18-19 ноября в Москве проводились переговоры главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА о поставках и транзите газа в 2009 году. По данным газеты "КоммерсантЪ-Украина" от 19 ноября, в ходе переговоров российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, составляющего 2,4 миллиарда долларов. По словам высокопоставленного источника "Ъ" в "Газпроме", долг "Нафтогаза" в 2,4 миллиарда долларов российская монополия предложила погасить за счет оплаты транзита газа по территории Украины в течение последующих 14 месяцев. Кроме того, "Нафтогаз" обязуется заморозить транзитную ставку на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров минимум до 2011 года. Газета напоминает, что в начале года "Нафтогаз" заявлял, что считает справедливой ставкой транзита газа – 9,32 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, но отказался от повышения тарифа после того, как "Газпром" объявил о намерении зеркально повысить стоимость транзита среднеазиатского газа, поставляемого в Украину.

Переговоры о погашении задолженности "Нафтогаза" перед "Газпромом" идут с февраля прошлого года. НАК не смогла рассчитаться с российской монополией, поскольку правительство не компенсировало разницу между закупочной ценой на газ и отпускной ценой для ТКЭ за 2006 год.

Эксперты уверены, что предложенная "Газпромом" схема невыгодна "Нафтогазу" – компания лишится основного источника валютной выручки в 2009-2010 годах. По мнению О.ЗАРУБИНСКОГО, отсутствие валютных поступлений в 2009 году приведет к тому, что дефицит собственных оборотных средств НАК достигнет 20 миллиардов гривен (с учетом 8 миллиардов гривен планового дефицита оборотных средств).

Замораживание транзитной ставки противоречит также политике правительства Украины, которое стремится увеличить ее, отмечает член постоянной комиссии ВР по расследованию ситуации на рынке природного газа Василий КИСЕЛЕВ.

Как сообщалось, 2 октября в 2008 г. в ходе встречи главы правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (на протяжении трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа ее территорией.