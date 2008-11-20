Рынок США снова падает

Рынок акций США открылся снижением в пределах полутора процентов в четверг на фоне слабых данных о рынке труда в стране и беспокойства по поводу ведущих автоконцернов, сообщает Reuters.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе до 542.000 с 515.000, тогда как аналитики ожидали их сокращения до 505.000.

Ранее сегодня поддержку фьючерсам на фондовые индексы США оказали финансовый прогноз PepsiCo, сообщение о том, что принц Саудовской Аравии Альвалид бен Талаль планирует увеличить долю в банке Citigroup и снижение процентных ставок в Швейцарии, однако влияние этих новостей оказалось краткосрочным.

Инвесторы опасаются, что General Motors, Ford и Chrysler не смогут договориться с Конгрессом о предоставлении им финансовой помощи в объеме 25 миллиардов долларов, и угроза банкротства этих концернов еще больше ослабит экономику.

К 16.37 по киевскому времени индекс Dow Jones industrial average снизился на 0,97% до 7.919,78 пункта.

Индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 1,37% до 795,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,03% до 1.372,19 пункта.