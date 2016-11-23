Viber открыл возможность для украинского бизнеса общаться с клиентами через свои паблик-аккаунты

Мессенджер Viber открыл возможность для украинских компаний общаться с клиентами через паблик-аккаунты. Об этом сообщила пресс-служба «ПриватБанка», который стал первым банком в Украине и одним из первых в мире, который с помощью ботов в Viber реализовал поддержку клиентов и платежные услуги.

«Благодаря Viber люди по всему миру получили безопасный и удобный способ общаться с семьей, друзьями и коллегами. Сегодня мы также предоставляем им возможность взаимодействовать с бизнесом, – цитируются в сообщении слова операционного директора Viber Идо Йунхельсон. – Первый набор инструментов позволит компаниям охватить аудиторию Viber, используя интерфейс приложения для обмена сообщениями, который может быть оптимизирован под потребности каждой конкретной организации».

В свою очередь «ПриватБанк» представил украинскому бизнесу ряд простых инновационных инструментов, которые позволят предпринимателям легко настраивать коммуникации с потребителями через Viber и эффективно использовать возможности популярного мессенджера.

«Сегодня мы предлагаем брендам простой и доступный инструмент, единую технологическую платформу Processe Engine Corezoid.com, которая позволяет удобно и быстро в любой точке мира собирать чат-боты для бизнеса и легко настраивать их на новые задачи, – цитируются в сообщении слова маркетинг-директора «ПриватБанка» Сергея Даниленко.

Как сообщал УНИАН, «ПриватБанк» стал первым украинским банком и одним из первых банков в мире, который создал для клиентов платежный сервис с использованием возможностей коммерческих паблик-чатов Viber. Теперь пользователи мессенджера смогут прямо в Viber пополнять счета мобильных телефонов с помощью бота Приват24, без необходимости запускать приложения и вводить номера карты.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.

Компания Viber является ведущим сервисом для обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями. Количество уникальных пользователей мессенджера составляет более 711 млн в 193 странах.