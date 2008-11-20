Долг Украины вырос - ”Газпром”

Долг Украины за газ после визита в Москву премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО "не только не уменьшился, но и увеличился", заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, по его словам, в течение последних нескольких дней "Газпром" ведет с украинской стороной переговоры о долгосрочном контракте.

"Могу сказать, что степень готовности долгосрочных контрактов на поставку газа в Украину и долгосрочного контракта на транзит российского газа через территорию Украины высокая. На корпоративном уровне подготовлены все необходимые документы",- сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что договор предусматривает в долгосрочном периоде, то есть с 1 января 2011 года переход в расчетах за газ на рыночные цены, то есть по формуле, как для европейских стран.

По его словам, условием перехода на новую систему взаимоотношений, согласно которой первые два года (2009 и 2010 годы) газ будет поставляться по фиксированным договорным ценам, является погашение долга.

«Это условие погашения долга не выполнено, и этот вопрос, который Вы задали: где деньги, – абсолютно уместен. Сумма просто-напросто астрономическая – 2,4 миллиарда долларов. При этом мы до сегодняшнего дня не видим никакого прогресса в переговорах с украинской стороной о том, что мы эти деньги в ближайшее время увидим», - сказал А.МИЛЛЕР Президенту РФ.

Как сообщалось, 2 октября в 2008 г. в ходе встречи главы правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (на протяжении трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа ее территорией.

Сегодня, 20 ноября, Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с А.МИЛЛЕРОМ поручил "Газпрому" взыскать с Украины ее долг по поставкам газа из России, который составляет 2,4 млрд. долл.