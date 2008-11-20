НБУ пытается укрепить курс гривни - Foyil

Национальный банк Украины пытается поддержать курс гривни и укрепить его на уровне 6,0 грн./долл. до конца текущего года.

Такое мнение высказал аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

При этом аналитик не исключает возможного колебания курса гривни в течение следующей недели, пока процедура проведения валютных аукционов не будет полностью отрегулирована.

В.ГАБРИЕЛЯН напомнил, что в среду НБУ провел свой первый валютный аукцион. По словам аналитика, «несмотря на то, что диапазон продажи долларов был установлен в пределах 5,77-6,00 грн./долл., регулятор продавал доллар по единой для всех цене – 5,98 грн./долл., в то время как коммерческие банки, подавшие заявки на покупку долларов по 6,00 грн./долл., не имели права сэкономить эти 2 копейки». Он подчеркнул, что путаница в новых правилах вызвала повышение спроса на доллары среди украинских коммерческих банков, в результате чего курс на межбанковском рынке вчера поднялся до 6,3 грн./долл.

Как отметил аналитик, 14 и 17 ноября на межбанке наблюдалось определенное затишье, поскольку Нацбанк полностью удовлетворял спрос на валюту. Однако 18 ноября регулятор не вышел на рынок, спровоцировав скачок доллара до 6,2 грн./долл., напомнил В.ГАБРИЕЛЯН. По его словам, это подтверждает тот факт, что в настоящий момент НБУ является самым крупным поставщиком долларов в украинскую экономику.