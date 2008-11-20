Доллар значительно подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками - 6,0800/6,2500 грн., к закрытию цены выросли до 6,4250/6,5150 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2185/0,2245 грн., к закрытию цены поднялись 0,2250/0,2315 грн. В России курс доллар-рубль вырос до 27,5610 (+0,1178) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно узком диапазоне 1,2475/1,2565 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 7,6140/7,8370 грн., к закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 8,0370/8,1600 грн.