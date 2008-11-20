RosUkrEnergo заявляет, что Нафтогаз» должен ему 2,4 млрд. долл.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) заявляет, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

«Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности», – сказал он.

При этом он добавил, что «на сегодняшний день, с учетом текущего месяца поставок, финансовые обязательства НАК «Нафтогаз Украины», согласно условиям контракта с компанией RosUkrEnergo AG, составляют 2,4 млрд. долларов США.

«Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом», – подчеркнул А.КНУТОВ.

УНИАН обратился за официальным комментарием в пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины», однако представители компании не были на тот момент доступны для комментариев.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ сообщил журналистам, что на сегодняшний день долг НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo составляет около 1,3 млрд. долл. «Сегодня долг с учетом всех нюансов - 1 млрд. 260-270 млн. долл.», - сказал он, подчеркнув, что перед «Газпромом» НАК «Нафтогаз Украины» долга не имеет.

Напомним, сегодня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины ее долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл. «С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством, и в рамках наших двусторонних отношений», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

В свою очередь, А.МИЛЛЕР сообщил президенту, что украинский газовый долг оценивается в 2,4 млрд. долл.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что во время приезда в Москву украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО была достигнута договоренность, что «эти деньги будут возмещены в установленном порядке».

В связи с этим президент РФ и обратился к А.МИЛЛЕРУ с вопросом, как обстоят дела с договором на следующий год, и предложил «доложить, где деньги».

«Сумма задолженности - астрономическая, и ваш вопрос, где деньги, абсолютно уместен. Мы не видим никакого прогресса в отношениях с украинской стороной, и у нас нет уверенности, что деньги увидим», - сказал А.МИЛЛЕР.

В связи с этим Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что тогда надо предпринять все меры воздействия, которые существуют в рамках наших отношений - договорные и административные.