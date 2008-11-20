Семенюк сравнила ОПЗ с ”ядерным чемоданчиком”

Изданный Президентом Украины Указ от 17 июля текущего года, отменяющий запрет на приватизацию Одесского припортового завода, вовсе не означает начала приватизации этого предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сегодня на встрече с журналистами в Одессе.

По ее словам, «сейчас действует другой президентский Указ, который базируется на решении Совета национальной безопасности и обороны, запрещающем приватизацию объектов стратегического значения до принятия новой программы приватизации и внесения изменений в действующее приватизационное законодательство».

Приватизации Припортового завода мешает также устаревшая Программа приватизации предприятий от 2002 года и отсутствие утвержденной программы развития химической промышленности, подчеркнула глава ФГИУ. Между тем, «принятие этих программ напрямую зависит от политической воли парламента», считает В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Кроме того, убеждена она, продать Припортовый завод «не позволит и нынешний мировой финансовый кризис. Претендентов на покупку предприятия сейчас попросту не имеется».

Глава ФГИУ также напомнила, что предприятие, как и раньше, «работает вполне эффективно и полностью выполняет обязательства перед бюджетами всех уровней. А раз так, зачем завод продавать? Целью приватизации любого предприятия ведь является нахождение эффективного собственника, а если в данном случае государство является таковым, зачем искать другого»?

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «приватизация ОПЗ напоминает ядерный чемоданчик, который один человек держит, а трое нажимают на кнопки. В данном случае государство держит ОПЗ, а разные политические силы нажимают на разные кнопки».