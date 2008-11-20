Распродажи в ПФТС по текущим уровням невозможны - «Юпрас»

Игроки украинского фондового рынка не желают и не могут распродавать активы по текущим уровням.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела инвестиционной компании «Юпрас Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, сегодняшние торги в ПФТС отчасти можно назвать показательными с вышеуказанной точки зрения. Брокер объяснил, что несмотря на крайне внешний негатив (снижение основных мировых индексов на 3-5%), украинский фондовый рынок не продемонстрировал обвального падения, исторически закономерного на таком новостном фоне, а активность была по-прежнему низкой. Скорее всего, торги в ближайшее время будут продолжаться в боковом диапазоне, считает он.

Как сообщил брокер, наиболее активно сегодня торговались акции металлургических предприятий – около трети из всех зафиксированных сделок. По его мнению, к этим предприятиям будет прикован основной интерес в ближайшее время в связи с некоторым оживлением на мировых рынках стали и проката.

Е.ПШЕНИЧКИН отметил также, что хорошую динамику сегодня продемонстрировала «Укрнафта» – 8 сделок и рост на 1,77%. Акции данного предприятия являются весьма привлекательными в связи с хорошими показателями прибыли за 10 месяцев текущего года и неплохими перспективами в связи с особенностями бизнеса (нежесткая привязка к мировым ценам на нефть и ориентация на реализацию светлых нефтепродуктов через собственную сеть), считает брокер.