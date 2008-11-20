АМК предостерегает фармацевтов от создания дефицита

Антимонопольный комитет Украины предостерег игроков фармацевтического рынка от искусственного создания дефицита медикаментов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба комитета, такую позицию озвучил и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО в ходе сегодняшних слушаний по делу, возбужденному по факту одновременного стремительного повышения цен на лекарственные препараты.

Слушания проводились при участии собственников и руководителей 15 крупнейших оптовых компаний. Сообщается, что в данное время специалисты комитета проводят экономический анализ собранной у участников рынка информации.

По данным оптовиков, озвученным во время слушаний, количество заказов медикаментов розничными реализаторами сократилось. Комитет, реагируя на эти факты, проведет на следующей неделе слушания и с представителями аптечных сетей с целью недопущения нарушений конкурентного законодательства с их стороны.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО выразил готовность собрать предложения компаний относительно улучшения ситуации на фармацевтическом рынке в целом и усиления конкуренции между операторами в частности. Обобщенные предложения будут переданы Кабмину.

Напомним, 16 октября 2008 г. Комитет после всплеска цен на лекарственные препараты, возбудил дело. Следствие показало 10 крупнейших оптовых операторов фармацевтического рынка, в действиях которых были выявлены признаки нарушений конкурентного законодательства. В данное время список медикаментов сужен до 18 позиций отечественного и иностранного производства. Среди них амизон, арбидол, афлубин, доларен, ессенциале, карсил, кетанов, корвалмент, но-шпа, фезам и т.д.