Цена нефти упала ниже 50 долларов

В Лондоне стоимость контрактов на поставку нефти марки Brent упала до 48,54 доллара за баррель, опустившись ниже психологически важной отметки в 50 долларов впервые с мая 2005 года, сообщает Би-би-си.

Цена на экспортируемую из России нефть марки Urals в четверг упала до 45 долларов за баррель.

В США торги остановились на отметке в 50,2 доллара. Цена на нефть упала почти на две трети, по сравнению с июльским максимумом, когда был зафиксировано рекордное значение в 147 долларов за баррель.

Страны, входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу на 1,5 млн баррелей в день. Очередная встреча членов организации намечена на 29 января.

В среду представители Федеральной резервной системы заявили, что ожидают спада американской экономики в первой половине следующего года, что, в свою очередь, приведет к падению спроса на энергоносители.

По мере углубления кризиса инвесторы и хедж-фонды все чаще отказываются от сырья, предпочитая "живые" деньги.