Цена газа для Украины может превысить 400 долларов

Цена газа для Украины с 1 января 2009 года может превысить 400 долларов за тысячу кубометров при переходе на рыночные отношения.

Об этом заявил журналистам глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР после встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА «Новости».

"При переходе на рыночные отношения в области поставок газа на Украину цена с 1 января 2009 года может составить более 400 долларов", - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, сегодня на встрече Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" взыскать с Украины ее долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 миллиарда долларов.