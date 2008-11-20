Ющенко не против приватизации ОПЗ

Президент Виктор ЮЩЕНКО всегда подчеркивал и настаивал на прозрачности, четкости и понятности принципов приватизации любого объекта права государственной собственности, в том числе ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК в комментарии, распространенном пресс-службой главы государства в четверг.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что на рассмотрении КС находится конституционное представление Президента о несоответствии Конституции пункта 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 года «О передаче Минпромполитики полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении некоторых хозяйственных обществ», в перечне которых есть ОАО «Одесский припортовый завод».

Таким образом, подчеркивает М.СТАВНИЙЧУК, Кабмин неконституционным способом фактически отстранил Фонд государственного имущества от процессов приватизации, в частности, указанного предприятия.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, поскольку предметом параллельного рассмотрения в КС был вопрос о неконституционности утверждения правительством условий приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», Президент счел целесообразным отозвать одно из конституционных представлений.

«ОАО «Одесский припортовый завод» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности, является монополистом на рынке приема, охлаждения и перегрузки аммиака. Сначала надо определиться, что государство хочет получить от приватизации этого привлекательного объекта права государственной собственности», – цитирует пресс-служба М.СТАВНИЙЧУК, которая в очередной раз подчеркнула, что трубопровод и порт «Южный», безусловно, должны остаться под монопольным контролем государства.

М.СТАВНИЙЧУК также напомнила, что Президент занимает последовательную позицию, которая заключается в том, что приватизация должна проходить с учетом утвержденного законом перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

«При этом следует обратить внимание на то, что и законодатель, и Кабинет Министров Украины, и Фонд госимущества должны основывать планы приватизации отдельных объектов на единой приватизационной стратегии и долгосрочной программе развития экономики государства и отдельных отраслей экономики», – подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.