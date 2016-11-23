Украина потеряла одну позицию в рейтинге легкости уплаты налогов

Украина потеряла одну позицию в рейтинге легкости налогового администрирования «Paying Taxes» 2017 года, составленного группой Всемирного банка и PricewaterhouseCooper, по сравнению с рейтингом прошлого года.

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Согласно сообщению PwC, Украина заняла 84 позицию из 190 стран с учетом нового критерия «После подачи налоговой отчетности». При этом компания отмечает, что новый критерий носит формальный характер, без его применения Украина заняла бы 111 место и потеряла 4 позиции по сравнению с прошлым годом.

По показателю «общая налоговая нагрузка» среди стран Восточной Европы и Центральной Азии Украина заняла 16 место среди 19 стран.

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017, поднявшись на 3 пункта – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина в следующем году войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business в случае принятия Верховной Радой 15 законопроектов, упрощающих предпринимательскую деятельность в стране.

Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.