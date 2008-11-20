Цена газа для Украины может составить 400 долларов

Вчера в СМИ появилась информация о том, что в ходе очередного раунда переговоров НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, составляющего 2,4 миллиарда долларов. "Газпром" готов погасить долг за счет средств, которые до марта 2010 года "Нафтогаз" должен был получать за транзит российского газа.

В свою очередь, заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ сообщил, что на сегодняшний день долг НАК “Нафтогаз Украины” перед РосУкрЭнерго составляет около 1,3 млрд. долл. Он подчеркнул, что перед “Газпромом” НАК “Нафтогаз Украины” долга не имеет.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО "Газпром" взыскать с Украины ее долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл.

"С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ, передает РИА "Новости".

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что во время приезда в Москву украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО (2 октября т.г. - УНИАН) была достигнута договоренность, что "эти деньги будут возмещены в установленном порядке".

Однако долг Украины за газ после визита в Москву премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО "не только не уменьшился, но и увеличился", заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, по словам А.МИЛЛЕРА, в течение последних нескольких дней "Газпром" ведет с украинской стороной переговоры о долгосрочном контракте. "Могу сказать, что степень готовности долгосрочных контрактов на поставку газа в Украину и долгосрочного контракта на транзит российского газа через территорию Украины высокая. На корпоративном уровне подготовлены все необходимые документы", - сказал А.МИЛЛЕР. По его словам, условием перехода на новую систему взаимоотношений, согласно которой первые два года (2009 и 2010 годы) газ будет поставляться по фиксированным договорным ценам, является погашение долга.

В сою очередь, компания RosUkrEnergo AG заявила, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед ней составляет 2,4 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

«Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности», – сказал А.КНУТОВ. «Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом», – подчеркнул он.

УНИАН обратился за официальным комментарием в пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины», однако представители компании не были на тот момент доступны для комментариев.

Итогом газовых перипетий стало заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА после встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Как передают РИА «Новости», "при переходе на рыночные отношения в области поставок газа на Украину цена с 1 января 2009 года может составить более 400 долларов", - сказал А.МИЛЛЕР.