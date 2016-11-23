В Норвегии выпустят банкноты с рыбой и кораблями вместо портретов (фото)

Центральный банк Норвегии представил новые банкноты, которые впервые в истории страны не содержат портретов выдающихся людей.

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Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на норвежский Центробанк.

Все изображения на деньгах морской тематики. Таким образом Норвегия подчеркивает тесную связь с морем.

На 50 кронах изображен маяк Утвейр, который находится на западе страны.

На банкноте в 100 крон разместили самый большой корабль викингов Готскунд, что сохранился до наших времен.

На банкноте в 200 крон изображена треска, на банкноте в 500 крон — спасательное судно «RS 14 Ставангер», на 1000 кронах изображена большая волна.

Ранее сообщалось, что в Англии выпустили первую пластиковую банкноту с Черчиллем.