Непрозрачных финучреждений все меньше: НБУ определил владельца еще одного банка

Национальный банк Украины признал собственником существенного участия банка "Гефест" главу наблюдательного совета Вячеслава Попова, сообщается на сайте регулятора.

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"Попов В.А. признан собственником существенного участия независимо от формального владения", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершает работу по раскрытию реальной структуры собственности в отношении шести банков, в 4 из которых структура собственности остается непрозрачной, сообщается на сайте регулятора.

Национальный банк Украины завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года.

В марте прошлого года Нацбанк обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.