Министр соцполитики хочет оставить спецпенсии только военным

Об этом заявил глава Министерства социальной политики Андрей Рева на встрече с представителями общественных организаций - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба министерства.

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Как отмечается, пострадавших от аварии на ЧАЭС волновал вопрос возможности повышения пенсий, но министр отметил, что одинаковая система пенсионного обеспечения для всех категорий граждан – это требование времени.

В то же время не поясняется, как Минсоцполитики намерено добиться отмены спецпенсий, которые сегодня действуют для судей, а также отдельного порядка выхода на пенсию для госслужащих и ряда других категорий граждан.

Как сообщал УНИАН, пенсии по специальным законам в Украине сегодня назначаются ученым, чернобыльцам, военным и судьям. Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир.

Он также отметил, что ранее Верховная Рада отменила спецпенсии для многих категорий работников, включая госслужащих, депутатов, прокуроров, судей и т.д. Однако принятый в конце прошлого года закон «О государственной службе» предусмотрел отдельный механизм назначения пенсий госслужащим. В частности, те, кто проработал на госслужбе 10 лет на момент вступления в силу документа, имеют право выхода на пенсию. Те же, у кого стаж на момент вступления в силу закона был меньше, должны проработать не менее 20 лет на госслужбе, чтобы иметь право на спецпенсию.

Кроме того, было принято решение Конституционного суда о незаконности прекращения назначения специальных пенсий по судьям.