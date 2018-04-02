Современные коммуникации: украинский бизнес получает новые возможности

Прошли те времена, когда украинский бизнес мог не обращать внимание на активное развитие интернета и способов коммуникации с потребителями своих продуктов и сервисов. Сейчас же большинство компаний, включая малый и средний бизнес, не только имеют собственные сайты, но и активно продвигают свой бизнес в социальных сетях.

Тем не менее, развитие IT-технологий приводит предпринимателей к необходимости постоянно улучшать свои коммуникации в условиях рынка, где практически у каждого потребителя на мобильном устройстве установлены мессенджеры, позволяющие мгновенно обмениваться сообщениями, фото, видео и документами.

И компании-создатели мессенджеров не обходят Украину стороной, предлагая бизнесу удобные инструменты непосредственного общения с клиентами.

В частности, мессенджер Viber, аудитория которого в нашей стране составляет около 16 млн человек, открыл украинским брендам возможность взаимодействовать с потребителями при помощи паблик-аккаунтов. По сути, паблик-аккаунты являют собой страницы компаний в мессенджере, найти и увидеть содержание которой может каждый пользователь Viber.

Инструментарий паблик-аккаунтов включает возможность группового и индивидуального общения компании с клиентами, а также использование паблик-ботов, способных отвечать на стандартные вопросы пользователей, поддерживать диалог и предоставлять другие сервисы.

«Благодаря Viber люди по всему миру получили безопасный и удобный способ общаться с семьей, друзьями и коллегами. Сегодня мы также предоставляем им возможность взаимодействовать с бизнесом. Первый набор инструментов позволит компаниям охватить аудиторию Viber, используя интерфейс приложения для обмена сообщениями, который может быть оптимизирован под потребности каждой конкретной организации», - отметил коммерческий директор Viber Идо Йунхельсон на презентации нового сервиса в Киеве.

Одним из первых в мире партнеров Viber, помогающих развивать современные коммуникации бизнеса с клиентами в Украине, стал «ПриватБанк».

«Раньше мы общались с клиентами при помощи СМС-сообщений. Их стоимость слишком высока, и этот способ не обеспечивает эффективной коммуникации. Что можно уместить в 160 символов?», - подчеркнул маркетинг-директор «ПриватБанка» Сергей Даниленко.

По его словам, первые коммуникации через Viber «Приват» начал еще в 2013 году, и клиенты с удовольствием пользуются простым и эффективным способом общения.

Сейчас же крупнейший банк страны запустил первый в Украине банковский паблик-аккаунт в Viber, позволяющий в два клика пополнять счет мобильных телефонов, получать онлайн-поддержку, информацию о новостях и услугах без необходимости запускать мобильное приложение или заходить на сайт.

В ходе презентации «ПриватБанк» представил ряд простых и инновационных инструментов, призванным помочь украинским брендам, компаниям и предпринимателям легко настраивать коммуникации с потребителями через Viber и эффективно использовать возможности популярного мессенджера.

«Сегодня мы предлагаем брендам простой и доступный инструмент, единую технологическую платформу ProcessEngine Corezoid.com, которая позволяет удобно и быстро в любой точке мира собирать чат-боты для бизнеса и легко настраивать их на новые задачи. Благодаря использованию платформы Corezoid «ПриватБанк» стал первым банком в Украине и одним из первых в мире, который с помощью ботов в Viber реализовал поддержку клиентов и платежные услуги», - сказал Даниленко.

По его словам, новый сервис позволяет компаниям легко интегрировать свое программное обеспечение по взаимодействию с клиентами (CRM-системы) и создавать функциональные чат-боты, позволяющие обеспечить автоматическую коммуникацию.

Использование нового инструментария открывает перед бизнесом широкие возможности - это неформальное общение, возможность устраивать опросы, автоматически направлять информацию по конкретному запросу, облегчая пользователю поиск информации.

К примеру, если клиентам строительной фирмы сложнее всего разобраться с типом грунта, соответствующим их потребностям, чат-бот через четко спроектированный диалог, задавая нужные вопросы, запросто может решить проблему с выбором продукта.

И платформа «ПриватБанка» Corezoid.com, позволяющая создавать чат-боты удобно и оперативно, может стать эффективной платформой для продвижения украинских компаний - не стоит забывать, что аудитория Viber в мировом масштабе достигает 800 млн человек.

«То, что делает «ПриватБанк» - очень круто!», - отметил коммерческий директор Viber.

Таким образом, клиентоориентированный бизнес с запуском новых сервисов от «ПриватБанка» и Viber может воспользоваться отличной возможностью наладить эффективный канал коммуникации с потребителями, оставляя во все более далеком прошлом «советские» стандарты обслуживания клиентов.

Максим Шевченко