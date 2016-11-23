Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2558.7619 (23 ноября – 2565.8938)

100 EUR – 2712.7994 (23 ноября – 2724.2094)

10 RUR – 3.9975 (23 ноября – 4.0326)

В среду, 23 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,57/25,61 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,9916/27,0313 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5876 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 496 сделок на сумму 248,02 млн долл.