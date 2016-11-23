От Apple во Франции потребовали доплатить €400 миллионов налогов - СМИ

Об этом пишет L'Express, ознакомившийся с неофициальными данными следствия, передает republic.ru.

По информации ведомства, производитель iPhone не соблюдал налоговое законодательство Франции, в результате чего смог избежать уплаты налогов в период с 2011 по 2013 год на сумму €400 млн.

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Издание отметило, что Apple France предоставлял в налоговую службу данные о «небольшой части доходов от продажи iPhone, iPad и MacBook». Остальные средства, по данным L'Express, переводились в филиал корпорации в Ирландии, где Apple пользуется налоговыми льготами.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года Еврокомиссия взыскала с американской компании Apple 13 млрд евро в пользу властей Ирландии. Рекордная сумма взыскана в качестве возмещения потерь, которые ирландская экономика понесла из-за недоначисленных компании налогов.