S&P рассказало о рисках для банковских систем в 2017 году

Об этом говорится в подготовленном аналитиками Standard & Poors обзоре рисков для глобального финансового сектора, пишет РБК.

Слабые темпы роста глобальной экономики, политическая нестабильность в США и странах Европы, низкие процентные ставки негативно сказались на работе более половины крупнейших банковских систем мира в 2016 году, констатируют S&P.

В 2017 году риски, связанные с этими факторами, сохранятся, полагают эксперты.

По последним оценкам S&P, в 2016 году с негативными экономическими трендами столкнулись 11 из 20 крупнейших банковских систем мира — России, Китая, Гонконга, Великобритании, Германии, Бразилии, Индии, Австралии, Канады, Швеции и Японии.​

При анализе банковских систем S&P использует оценку страновых рисков банковских систем BICRA.​ Эта оценка отражает подверженность банковской системы конкретной страны позитивным и негативным экономическим и производственным трендам в сравнении с банковскими системами других государств. Используя градацию BICRA, S&P делит банковские системы с точки зрения их подверженности трендам на 10 групп. Сильнейшие банковские системы входят в группу 1, самые слабые — в группу 10.

Ключевым негативным фактором, который влияет на рейтингование банков, агентство называет изменения в глобальной экономике, связанные с замедлением роста ВВП, ослаблением экономики Китая, а также политической и геополитической нестабильностью.

В частности, S&P предупредило о долгосрочных политических последствиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. Кроме того, в ближайшие месяцы в Германии и Франции пройдут выборы глав государств, а в Италии - конституционный референдум. «В Европе распространились популистские тренды. Люди заинтересованы в проведении референдумов о выходе своих стран из союза», — отмечают аналитики агентства.

Читайте такжеПрибыль крупнейшего банка Европы сократилась почти на 50%

Политика администрации избранного президентом США Дональда Трампа представляется S&P непредсказуемой. В связи с этим сложно оценить ее влияние на регулирование, экономический рост, процентные ставки и, в конечном счете, результаты работы банков, следует из обзора.

Неожиданные для рынков результаты выборов в США спровоцировали высокую волатильность в глобальном финансовом секторе. Как поясняет S&P, участники рынка сейчас стараются учитывать в своих прогнозах возможное повышение процентной ставки ФРС, что вызовет ​нестабильность на глобальном долговом рынке.