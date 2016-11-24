Минфин Британии из-за Brexit ухудшил прогноз по росту ВВП в ближайшие 2 года

Об этом рассказал глава ведомства Филип Хэммонд в ходе первого после Brexit (решения о выходу государства из Евросоюза) заявления по бюджету, сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.

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Согласно новой оценке, в 2017 году британская экономика вырастет на 1,4%, а в 2018 году – на 1,7%. В марте в министерстве ожидали увеличения ВВП на 2,2% и 2,1% соответственно.

Прогноз по динамике ВВП в 2019 и 2020 году остался неизменным – на уровне 2,1% ежегодно. Что касается прогноза по текущему году, он, напротив, был улучшен с 2% до 2,1%.

Между тем Банк Англии в начале ноября, напротив, резко повысил прогноз по подъему британской экономики в 2017 году – с 0,8% до 1,4%, а также улучшил прогноз по текущему году – с 2% до 2,2%. На 2018 год оценка была снижена – с 1,8% до 1,5%.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания потеряла место в пятерке стран с наибольшей инвестиционной привлекательностью по версии консалтинговой компании Ernst & Young после решения о выходе из ЕС