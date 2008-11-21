Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0,3%

Банк Японии на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 0,30% годовых, решив проследить, как недавнее снижение ставки помогает бороться с последствиями мирового кредитного кризиса, сообщает Рейтер.

За сохранение ставки проголосовали все члены Совета по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В конце октября Банк Японии присоединился к усилиям мировых центробанков в борьбе с кризисом и понизил ставку до 0,30% с 0,50% годовых. Японский центробанк тогда пошел на смягчение денежно-кредитной политики впервые за семь лет.

Банк Японии сообщил также, что будет более гибко проводить операции с рыночными фондами, чтобы ослабить напряженность на рынке, нарастающую по мере приближения конца года.