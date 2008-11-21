НБУ призывает украинцев не скупать доллары

Заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко призывает население не покупать доллары по завышенному курсу. Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Хотел бы обратиться к гражданам, чтобы не спешили менять гривню на доллары, потому что девальвация может смениться ревальвацией", - сказал он.

По мнению банкира, смена тенденции может произойти в середине 2009 года.

"Тенденция может поменяться в середине следующего года. Доллары сейчас идут в США, потом начнут выходить назад, и их будет очень много", - отметил А.Савченко.

Он не назвал каких-либо курсовых ориентиров на конец 2008 или на 2009 год, однако подчеркнул, что ситуация в валютно-курсовой сфере может наладиться в случае нормализации сальдо внешней торговли.

"Если правительство сможет исправить ситуацию с торговым балансом с минуса на плюс, если мы обеспечим приток иностранных инвестиций, то ситуация с курсом будет под контролем", - отметил он.

А.Савченко назвал основными факторами, влияющими на курс гривни к доллару, ситуацию с торговым балансом, финансовым счетом, психологические ожидания населения по девальвации или ревальвации, а также наблюдающийся в последнее время дефицит доллара в мире.

Напомним, курс гривни на межбанковском валютном рынке 20 ноября снизился на 32 копейки - до 6,3 грн. за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 21-23 ноября, на 0,52 копейки - до 5,9988 грн. за доллар.