Тимошенко: Украина подпишет соглашения с ЕС в конце 2009 г

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в конце 2009 года Украина сможет выйти на подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, причем это может произойти благодаря реализации проекта «Восточное партнерство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам во время перелета в Стокгольм.

«Восточное партнерство – это немного лучше, чем соседство, с немного лучшими преференциями. Мы рассчитываем, что сейчас проведем все переговоры, и в конце 2009 сможем при поддержке Швеции – а Швеция будет председательствовать в ЕС во второй половине 2009 года – выйти на подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула важность сотрудничества со Швецией в контексте евроинтеграции Украины, а также отметила, что «Восточное партнерство» может стать фундаментальной подготовкой «к тому, чтобы в соглашении об ассоциации все-таки оставить для Украины европейскую перспективу».

Также премьер-министр подчеркнула, что визит в Швецию является очень важным еще и потому, что Швеция вместе с Польшей могут стать «проводника» Украины на пути сближения с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 20 ноября отбыла с двухдневным официальным визитом в Швецию.

Инициатива “Восточного партнерства” была предложена в конце 2007 года Польшей и Швецией с целью усиления развития отношений с восточными соседями ЕС после того, как Франция предложила создать “Союз для Средиземноморья” – инициативу, которая должна способствовать усилению отношений ЕС с южными странами-соседями. В июне этого года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) одобрил развитие “Восточного партнерства” и поручил Еврокомиссии подготовить предложения к декабрьскому заседанию Европейского Совета.