Валютный аукцион - ориентир девальвации гривни?

Национальный банк Украины 19 ноября впервые провел валютный аукцион, согласно заявкам коммерческих банков на покупку иностранной валюты, которые не были удовлетворены на прямом межбанковском валютном рынке.

Учитывая официальный курс гривни к доллару США, установленный Нацбанком на 19 ноября – 5,8854 грн./долл. +/-2%, заявки на покупку валюты были определены в рамках 5,77 – 6,0 грн./долл. Таким образом, банки, которые подали заявки на покупку валюты по курсу 6,0 грн./долл. США, имели наибольшие шансы на удовлетворение своих заявок. Но при этом неизвестным для банкиров оставался объем интервенций регулятора.

Специалисты оценили механизм интервенций НБУ путем валютного аукциона неоднозначно, однако, большинство пришло к выводу, что такой способ удерживания курса гривни и удовлетворения спроса на иностранную валюту - малоэффективный. Кроме того, некоторые аналитики считают непоследовательной политику Нацбанка, поскольку на сегодня он не выработал четкую стратегию действий на рынке. Участники валютного рынка высказали свое мнение относительно ситуации.

Начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банка» Александр ПЕЧЕРИЦЫН и аналитик «ИНГ Банка» Дарья ВОПЧЕНКО:

Введение валютных аукционов, скорее всего, было сделано по рекомендации Международного валютного фонда, у которого есть опыт эффективного использования таких аукционов на других развивающихся рынках. В частности, эта процедура широко применялась в Турции, где была введена в 2001 г. по рекомендациям МВФ после кризиса. Этот инструмент оказался вполне действенным, поскольку дал возможность уменьшить волатильность и создать валютные резервы более эффективным и более прозрачным путем. Тем не менее, мы считаем, что валютные аукционы в Украине в текущих рыночных условиях существенно не уменьшат зависимость рыночного курса от курса поддержки НБУ, поскольку Национальный банк все еще устанавливает диапазон обменных курсов на аукционах.

Еще одним недостатком новых аукционов является неизвестный объем интервенций, поскольку в течение последних двух недель НБУ старался выполнить все заявки на покупку иностранной валюты во время прямых интервенций.

Несмотря на то, что рынок еще не оценил эффекта от введения валютных аукционов, диапазон обменного курса на аукционе ориентирует участников рынка на дальнейшее снижение стоимости гривни. 19 ноября обменный курс снизился за день на 2.2%. Рынок закрылся на отметке 6.0/долл. США, которая была нижней границей курса валютного аукциона. В случае сохранения Национальным банком практики валютных аукционов как основного инструмента продажи своих резервов, мы считаем, что предложенный на аукционе диапазон обменного курса будет обозначать динамику курса на валютном рынке в ближайшей перспективе, поскольку валютный рынок все еще сильно зависит от интервенций НБУ.

Советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО:

Проведение валютных аукционов НБУ позволит более взвешенно устанавливать курс гривни относительно доллара. Фактически, банкам предоставляется возможность самостоятельно влиять на валютный курс гривни, хотя и в рамках валютного коридора.

В свое время некий аналог подобных аукционов, а именно торги валютой на УМВБ, были основным индикатором формирования валютного курса. Данный вариант курсообразования показал свою эффективность.

В перспективе было бы хорошо, чтобы подобные аукционы стали постоянными и НБУ на них не только продавал валюту, но и покупал ее у банков. В любом случае, валютный аукцион можно считать рыночным инструментом для регулирования валютного рынка.

Аналитик компании «Аструм Инвестиционный Менеджмент» Марьян СЕБЕРИШИН:

Проведение валютных аукционов целесообразно в случае изменений подходов к валютному рынку. Если Национальный банк сознательно переходит к свободному ценообразованию на валютном рынке, тогда целесообразно использовать метод аукциона. Но необходимо понимать, что следствием этого мы будем иметь девальвацию гривни. Национальный банк взял курс валют за предыдущий день и установил коридор колебаний на уровне плюс-минус 2%. В случае, если НБУ и дальше будет продолжать такую практику, то курс каждый день девальвировал бы по максимуму – по 2%.

Если Нацбанк планирует отпускать курс, тогда следует это делать на валютном аукционе. Если же он пытается удержать курс гривни в некоторых рамках, тогда целесообразно проводить и дальше валютные интервенции по четко определенному уровню.

Я так понимаю, что у самого Нацбанка сейчас нет определенного плана действий. Об этом можно судить по тому, что он каждый день меняет свои планы. Можно сказать, что сейчас НБУ пребывает под политическим влиянием. Правительство и Президент заявляют о противоположных направлениях действий. Правительство считает необходимым увеличить кредитование банков, а Президент говорит о снижении.

В дальнейшей перспективе Нацбанк не сможет достаточно долго удерживать курс гривни по отношению к доллару.

Аналитики ИК «Аструм Инвестиционный Менеджмент» также ожидают в ближайшее время неизбежной девальвации гривни:

Вчера, в ходе совещания с представителями банков, Президент указал на несбалансированность спроса и предложения на валютном рынке. По этому поводу прозвучала критика в сторону Нацбанка, который рефинансированием накачивает предложение гривни. Дополнительная ликвидность, по словам Президента, уже превращается в спрос на доллар. Таким образом, НБУ получил четкий сигнал о необходимости ужесточения условий рефинансирования банков.

В то же время, мы ожидаем сильного противодействия со стороны представителей промышленности, которые неоднократно заявляли о том, что испытывают кредитный голод. Заявление премьера о будущем понижении Нацбанком ставки рефинансирования банков с 12% до 8% продолжает ряд обещаний и меморандумов правительства о содействии отраслям экономики, наиболее пострадавшим от кризиса.

Оценивая озвученные предложения, мы не видим перспектив удержания курса гривни путем сжатия банковской ликвидности. Уровень остатков на текущих счетах банков сейчас пребывает на минимальном уровне за год, резко опустившись в среду до 10,3 млрд. грн. Это меньше объема обязательных резервов на начало месяца (12,7 млрд. грн.). У банков нет лишней ликвидности - кредиты, полученные от НБУ в ноябре, направлены большей частью на погашение текущих обязательств. Девальвационные ожидания вымывают гривневые пассивы банков – вкладчики, у которых пришел срок погашения, снимают депозит или требуют его переведения в иностранную валюту. Для возмещения дефицита средств банкам приходится обращаться в НБУ за рефинансированием в рекордных объемах.

Единственным выходом из сложившейся ситуации для Нацбанка мы видим признание неизбежности дальнейшей девальвации гривни и разработка механизмов ее обесценивания, которые будут наименее болезненны для экономики и финансового сектора.

Директор департамента казначейства «Универсального банка развития и партнерства» Виктор ЕРАСОВ:

Валютный аукцион – наиболее адекватный способ использования валютных резервов НБУ. Но в конечном итоге объем интервенций стал непрозрачным и неясным для банкиров, курсообразование тоже становится непонятным.

Как результат - сейчас нет действенного инструмента, чтобы купить валюту и продавать ее населению. Проблема купли-продажи валюты только усилилась.

Цель аукциона была в том, чтобы оптимизировать использование резервов с точки зрения курсов и объемов интервенции. Насколько успешно это получилось сделать – как видим, не очень. Очевидно, что в нынешних условиях данная задача не является тривиальной, и не может быть решена точечными методами. Решение может быть только системное, которое позволит всем участникам рынка понимать стоимость иностранной валюты, по каким инструментам и в какие сроки она может быть куплена. И тогда у рынка появится шанс найти точку равновесия. Необходимо найти адекватные механизмы для того, чтобы успокоить рынок.

Директор казначейства ОАО «Эрсте Банк» Роман БОНДАРЬ:

Аукционная форма интервенций была выбрана Нацбанком с целью сближения официального и рыночного курсов, что является одним из требований МВФ.

На первом аукционе Нацбанк продавал доллар тем банкам, которые в конкурентных заявках предлагали за доллар выше 5,85 грн.

В рамках условий, которые поставил перед банками Нацбанк, им нецелесообразно продавать валюту населению. Фактически, банки продавали населению больше валюты, чем могли купить у Нацбанка. В результате роста курса 1,5% не покрывали издержки банков, и они были вынуждены ввести комиссию.

Юлия Главацкая (УНИАН)