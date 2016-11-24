НБУ предоставил трем банкам кредиты рефинансирования на 1,3 миллиарда гривень

Национальный банк Украины предоставил трем банкам рефинансирование на 1,339 млрд грн под 16% годовых, сообщается на сайте регулятора.

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«23 ноября состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки трех банков на общую сумму 1,339 млрд грн по процентной ставке в размере 16% годовых», - говорится в сообщении.

При этом НБУ не уточнил, какие именно банки получили средства.

Как сообщал УНИАН,объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в октябре снизился на 2,311 млрд грн, или на 2,9%, – до 78,732 млрд грн.