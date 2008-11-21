Кризис снизит рост ВВП Польши в 2009 г. до 2,5%

Темпы роста валового внутреннего продукта Польши (ВВП) в следующем году из-за последствий мирового экономического кризиса могут снизиться до 2,5-3% с ранее прогнозируемых 4,8%.

Как сообщает TVN24, такое мнение высказал главный экономист Business Centre Club и бывший министр финансов (в январе-апреле 2008 года) Станислав ГОМУЛКА.

«Замедления экономического роста в Польше не удастся избежать. На сегодня мы не знаем, будет ли оно глубоким или относительно незначительным», - сказал экс-министр.

Он отметил, что правительство должно пересмотреть заложенный в проекте государственного бюджета Польши рост ВВП на 2009 год в объеме 4,8%.

С.ГОМУЛКА также поддержал решение нынешнего главы финансового ведомства Яцека РОСТОВСКОГО не увеличивать бюджетный дефицит, выступив за сокращение затрат в случае поступления значительно меньших, чем планируется, доходов.

В то же время центр общественно-экономических анализов (CASE) прогнозирует уменьшение темпов роста польского ВВП в будущем году до 3,4% с прогнозируемых на текущий год 4,9%.

Заместитель министра финансов Катажина ЗАЙДЕЛ-КУРОВСКАЯ признала, что правительство будет вынуждено корректировать прогноз роста ВВП на следующий год.

Согласно предварительным прогнозам минфина, польская экономика в 2009 году может вырасти от 3,5% до 4,5%.

«Прогноз роста на 4,8% является очень оптимистичным. Сегодня по Европе проходит волна пессимизма, и маловероятно, что ситуация кардинально изменится. Мы готовим несколько разных сценариев в зависимости от ситуации в еврозоне», - сказала представитель министерства.

Она добавила, что 80% польского экспорта поставляется в страны Европы.

К.ЗАЙДЕЛ-КУРОВСКАЯ назвала «слишком пессимистическими» прогнозы роста польской экономики в будущем году лишь на 2-3%.

Справка УНИАН. В 2007 году темпы роста ВВП Польши ускорились до 6,5% по сравнению с 6,2% в предыдущем году.

По данным МВФ, в прошлом году Польша по объемам номинального ВВП заняла 22 место среди 179 стран мира. Украина, по данным этого же рейтинга, заняла 48 место.

ВВП Польши составил в прошлом году 422 млрд. долл. по сравнению с 142 млрд. долл. ВВП Украины.