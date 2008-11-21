Латвия обратилась за помощью в МВФ

Правительство Латвии официально обратилось за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ). По подсчетам экспертов, стране понадобится более миллиарда евро, сообщает BizNews.lv.

Накануне премьер-министр Иварс Годманис заявил, что «правительство уполномочило министра финансов Атиса Слактериса начать переговоры с Еврокомиссией и Международным влютным фндом (МВФ) о возможности получения кредита страной для стабилизации финансовой и макроэкономической системы Латвии».

Впрочем, ни премьер, ни Слактерис вчера не смогли назвать сумму, которую Латвия собирается занять у МВФ, пишет Dienas bizness. Министр финансов подчеркнул, что назвать конкретную сумму очень сложно, так как сейчас даже «большие эксперты называют сумму в таких широких границах, что ее нет смысла называть». При этом оба представителя правительства заявили, что сейчас «Латвия не нуждается в острой помощи. А обращение в МВФ необходимо для будущей стабилизации, так как Латвия не оторвана от глобального финансового кризиса».

По подсчетам Европейского центробанка во Франкфурте, объем помощи, необходимый Латвии, может достичь 5 млрд евро. Здесь обоснования этой суммы не дают. Стоит отметить, что в сравнении с суммами, выделенными МВФ за последние время пострадавшим странам, это совсем небольшая сумма (Исландии до 2010 года будет выделено 20 млрд евро, Украине – 16,7 млрд евро, Венгрии – около 8 млрд евро).

По прогнозам преподавателя Рижской высшей школы экономики Андриса Страздса, Латвии для стабилизации ситуации понадобится от международных учреждений примерно 1 млрд евро. «Полагаю, что Латвия до последнего будет стараться избежать займа от МВФ, так как это учреждение устанавливает очень жесткие условия, согласно которым страна фактически теряет экономическую независимость», — отметил он.

Ранее за помощью к МВФ обратились Украина, Исландия, Венгрия, Пакистан, Белоруссия и Сербия.