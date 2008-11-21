НБУ должен признать неизбежность девальвации гривни – эксперты

Национальный банк Украины должен признать неизбежность дальнейшей девальвации гривни. Такое мнение высказали в комментарии УНИАН аналитики ИК «Аструм Инвестиционный Менеджмент».

«НБУ пребывает под политическим влиянием. Правительство и Президент заявляют о противоположных направлениях действий. Правительство заявляет о необходимости увеличить кредитование банков, Президент говорит о необходимости уменьшить... Нацбанк не сможет достаточно долго удерживать курс гривни по отношению к доллару», - говорит аналитик ИК «Аструм Инвестиционный Менеджмент» Марьян СЕБЕРИШИН.

Такого же мнения придерживаются специалисты «ИНГ Банка»: «Несмотря на то, что рынок еще не оценил эффекта от введения валютных аукционов НБУ, диапазон обменного курса на аукционе ориентирует участников рынка на дальнейшее снижение стоимости гривни».

Кроме того, участники валютного рынка негативно оценили проведение валютного аукциона НБУ, который состоялся в среду, 19 ноября, поскольку, по их словам, он не спасет национальную валюту от девальвации и не удовлетворит спрос на доллар.

Как отметил директор казначейства ОАО «УБРП» Виктор ЕРАСОВ, цель аукциона сотояла в том, чтобы оптимизировать использование резервов с точки зрения курсов и объемов интервенции. «Насколько успешно это получилось – как видим, не очень. Решение проблемы может быть только системное, которое позволит всем участникам рынка понимать стоимость иностранной валюты, по каким инструментам и в какие сроки она может быть куплена. И тогда у рынка появится шанс найти точку равновесия», - считает банкир. По его словам, сейчас нет действенного инструмента, чтобы купить валюту и продавать ее населению.

Полную подборку мнений, опрошенных агентством УНИАН экспертов и участников рынка, относительно проведения валютных аукционов читайте в материале "Валютный аукцион - ориентир девальвации гривни?" на сайте "УНИАН-Экономика" (http://economics.unian.net/rus/detail/394).

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 ноября, НБУ впервые провел валютный аукцион, согласно заявкам коммерческих банков на покупку иностранной валюты, которые не были удовлетворены на прямом межбанковском валютном рынке. Учитывая официальный курс гривни к доллару США, установленный Нацбанком на 19 ноября – 5,8854 грн./долл. +/-2% - заявки на покупку валюты были определены в рамках 5,77 – 6,0 грн./долл.